Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato questa mattina in via Sampierdarena, a Genova. Il ferito è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per risalire all'autore.



