Sindaco La Spezia, studio per deviare Lagora in Arsenale

"La città cresce nel lavoro e nel turismo, con cantieri aperti per un centinaio di milioni di euro in investimenti che continueranno anche nel 2025". Lo ha detto Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, in occasione del resoconto di fine anno. All'interno del Centro d'arte moderna e contemporanea, recentemente ristrutturato, il punto sui progetti in corso. Tra questi il rifacimento delle scuole del Canaletto e di Bragarina tramite il Pnrr, due nuove palestre e la piscina nella zona del PalaMariotti. "Se riusciamo a deperimetrare da zona rossa il centro città potremmo pensare nuove opere come il tunnel sotterraneo di Viale Italia - spiega il sindaco -, per questo stiamo studiando la possibilità di deviare il canale Lagora in modo che sfoci all'interno dell'arsenale".

Per quel che riguarda l'industria, in crescita le aziende legate al militare anche in virtù del contesto internazionale che spinge gli Stati a investire nel settore Difesa. "Un migliaio di posti di lavoro in più arriveranno dalla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per la commessa dell'Esercito Italiano.

Presso Fincantieri del Muggiano il prossimo anno ci saranno i lavori per le Fremm Evo e i nuovi sottimarini. Con la prossima finanziaria dovrebbe partire il progetto Basi Blu all'interno della base navale".

In porto avanza il domino del piano regolatore portuale che dovrebbe portare un riordino degli spazi liberando Calata Paita per usi civili. Contship però utilizza ancora l'area e intende farlo finché non ci sarà un progetto chiaro per la futura destinazione. "Una volta che ci sarà un project definito, e ci sono stati investitori che si sono dimostrati interessati al waterfront, troveremo un accordo con Contship - dice Peracchini -. Quando sarà nominato il prossimo presidente dell'Autorità di sistema portuale ci metteremo a un tavolo". La Spezia ha il record italiano di denunce per droga. "Risultato che rivendichiamo. Obiettivo arrivare a trecento telecamere urbane.

Intensificheremo i controlli anti alcol e per l'uso responsabile dei monopattini". Infine la partita del nuovo ospedale. "Fosse nostra competenza l'avremmo già realizzato. Dell'ospedale abbiamo bisogno. Controlleremo giorno per giorno quello che avviene una volta che sarà avviato il cantiere".



