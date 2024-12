Regione Liguria, ecco i presidenti e i vice delle commissioni

Questa mattina in consiglio regionale sono stati eletti i presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti e il presidente dell'assemblea, Stefano Balleari, ha coordinato i lavori della prima riunione di ciascuna delle sei commissioni. La prima commissione, Affari generali, istituzionali e bilancio sarà presieduta da Alessandro Bozzano (Vince Liguria), con la vicepresidenza di Carola Baruzzo (Pd). Marco Frascatore (Orgoglio Liguria) è il nuovo presidente della commissione II, Salute e sicurezza sociale, mentre il vice è Enrico Ioculano (Pd). La terza commissione, Attività produttive, cultura, formazione e lavoro è presieduta da Armando Biasi (Lega) mentre il vicepresidente è Jan Casella (Avs).

Chiara Cerri (Forza Italia) sarà la presidente della commissione IV, Territorio e ambiente, il cui vicepresidente è Davide Natale (Pd). La quinta commissione, Controlli, verifica e attuazione delle leggi, ma anche Pari opportunità, avrà da oggi come presidente Stefano Giordano (M5s) mentre Gianmarco Medusei (Fdi) sarà il vice. Andrea Orlando (Pd) sarà il presidente della sesta commissione, Antimafia, con Veronica Russo (Fdi) come vicepresidente.



