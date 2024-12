Pd Genova,respinto da giunta tavolo confronto comunità musulmana

"Tra gli ordini del giorno al bilancio presentati dal gruppo del Partito Democratico e respinti dalla Giunta Piciocchi, c'è la proposta di istituire un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti della comunità musulmana genovese. L'obiettivo era favorire la costruzione di una moschea che fosse non solo un luogo di culto, ma anche un centro di dialogo interreligioso e inclusione sociale.

La decisione della maggioranza di bocciare questa proposta rappresenta una chiara indisponibilità politica ad ascoltare le richieste dei cittadini genovesi di fede musulmana". Lo scrive in una nota il consigliere proponente SiMohamed Kaabour.

"La proposta della Giunta di rinviare la discussione alla Commissione Segre, preposta al contrasto delle discriminazioni, era fuorviante e inadeguata - continua Kaabour -. In questo caso non si tratta di affrontare un singolo episodio di discriminazione, ma di riconoscere il diritto, sancito dalla Costituzione, alla libertà di culto che si concretizza anche attraverso la realizzazione di spazi idonei in cui la seconda comunità religiosa della città per numero di praticanti possa ritrovarsi e praticare la propria fede".



