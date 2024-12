Fiamme da camion frigo, nave Moby costretta a rientro in porto

Un principio di incendio scoppiato nel garage del traghetto Moby Ale Due, in partenza ieri notte da Porto Torres per Genova, ha costretto la nave a rientrare in porto dopo avere percorso appena sette miglia.

Le fiamme sono partite da un camion frigo che era stato imbarcato e sono state subito spente grazie all'impianto antincendio e all'intervento del personale di bordo.

Dopo avere attraccato nella banchina del molo industriale, alle 23,30, sulla Moby sono saliti i vigili del fuoco e i militari della Capitaneria di porto per ispezionare gli ambienti.

I 268 passeggeri a bordo, per precauzione, sono stati fatti radunare nella sala bar fino al rientro in porto. Hanno passato la notte sulla nave e stamattina sono stati trasferiti con dei bus navetta a Olbia dove si sono imbarcati sulla nave Moby Tommy in partenza per Genova.

La Capitaneria di porto ha avviato le indagini sull'episodio e verificare tutte le condizioni di sicurezza a bordo del traghetto, che nel frattempo resta attraccato a Porto Torres.

In una nota la compagna spiega che "nessun danno è stato arrecato alle persone a bordo, incluso l'equipaggio. Moby si scusa con i passeggeri per il disagio, ringrazia l'equipaggio e i vigili del fuoco per la professionalità dimostrata nell'intervento, pronto e puntuale, che ha immediatamente messo in sicurezza la nave e le persone a bordo".



