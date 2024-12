Commissioni regionali, Bozzano e Frascatore "onorati"

"La prima commissione è quella da cui passa e si discute tutta l'azione di governo, sia essa politica o amministrativa, un onore presiederla, cercherò di fare del mio meglio per approfondire sempre più quelli che sono gli argomenti attinenti alla nostra terra e fare in modo che l'azione politica si traduca in azione amministrativa nel più breve tempo possibile: la velocità delle decisioni e della loro esecuzione è fondamentale per dare risposte immediate ed efficaci ai cittadini". Lo ha detto Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Vince Liguria, da oggi presidente della prima commissione, Affari generali, istituzionali e bilancio.

Marco Frascatore (Orgoglio Liguria), da oggi presidente della commissione Salute, aggiunge: "Sono molto onorato di un ruolo che richiede grandissima responsabilità in virtù dei temi trattati. Auspico una grande collaborazione da parte di tutti i commissari. La salute e la sicurezza sono aspetti fondamentali del vivere quotidiano, dei diritti che dobbiamo tutelare garantendo pari dignità ad ogni individuo. Sarà un lavoro molto importante, i temi sono moltissimi e urgenti ma l'obiettivo sarà solo uno, il bene comune".

Anche Jan Casella, Alleanza Verdi Sinistra, e da oggi vicepresidente della commissione Attività produttive ha diramato una nota: "Il mio primo impegno sarà quello di combattere il dramma delle morti sul lavoro. Le istituzioni devono fare tutto il possibile per ridurre i fattori che favoriscono gli infortuni professionali. Proporrò, da subito, l'approvazione di un patto regionale per la sicurezza sul lavoro, da scrivere in collaborazione con sindacati, enti locali e associazioni datoriali".



