Genoa: contro il Napoli Vieira ritrova Ekuban

Seduta di allenamento sotto lo sguardo attento del nuovo azionista di maggioranza, Don Sucu, quella sostenuta dai giocatori del Genoa, attesi sabato dall'ultima gara casalinga del 2024 contro il Napoli di Antonio Conte.

Per la sfida agli azzurri Vieira recupera Caleb Ekuban che rientra tra i convocati e sarà dunque a disposizione seppur con un minutaggio limitato vista la lunga assenza per un infortunio muscolare. Restano indisponibili Messias, Malinovskyi ed Ahanor mentre Ekhator e De Winter si sono allenati per il secondo giorno consecutivo con il gruppo ma per non rischiare non verranno convocati e si attenderanno gli allenamenti della prossima settimana per sancirne il recupero definitivo.

Prosegue intanto a vele spiegate la prevendita con pochi tagliandi rimasti a disposizione tanto che il club ha invitato i tifosi a raggiungere in anticipo l'impianto genovese per evitare intoppi ai tornelli.



