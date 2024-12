Code e rallentamenti su tutto il nodo autostradale genovese

Code stamani sul nodo autostradale genovese a causa della viabilità ordinaria che non riceve nella zona portuale di Genova. A causa dello sciopero di ieri dei portuali dopo la morte sul lavoro di Giovanni Battista Macciò, il camallo della Culmv travolto e ucciso da una ralla all'interno del terminal Psa di Pra', i varchi portuali sono stati riaperti solo questa mattina alle 6. Centinaia di tir sono rimasti incolonnati in attesa di entrare in porto. La coda ha raggiunto la bretella Guido Rossa. Code anche al varco di San Benigno che si ripercuotono sia sull'elicoidale che sul casello di Genova Ovest.

Code anche in A7 tra Genova Bolzaneto e la barriera di Genova ovest verso Genova. Sulla A10 Genova-Savona si registrano code nel tratto compreso tra Genova Pegli e il bivio con la A7 e tra Arenzano e Genova Pra' verso Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce code tra Masone e il bivio con la A10 verso Genova e sulla A12 Genova-Sestri Levante si registrano code tra Genova Nervi e il bivio con la A7 verso Genova.



