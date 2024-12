Cipess: Nicolò,riconosciuta peculiarità Liguria in maggior costi

"In questi mesi non si è mai interrotta l'interlocuzione con il Governo centrale attraverso la Conferenza delle Regioni per cercare ulteriori risorse per rendere più agevole la gestione del Servizio Sanitario Nazionale. Un'interlocuzione che si inserisce in un percorso di aumento del finanziamento da parte del governo per la sanità italiana e per quella ligure prima di tutto, in primis per volontà del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ringrazio per questo. Questo risultato riconosce alla Liguria la peculiarità dei maggiori costi rispetto ad altre a causa di un indice di vecchiaia elevato". Così l'assessore regionale alla sanità Nicolò commenta i dati del riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2024 deliberati per la Liguria dal Cipess.

"Alcune regioni hanno inserito la deprivazione e la povertà come fattori di rischio per le malattie - ha detto Nicolò -. La spiccata presenza di popolazione anziana ha però un elevato costo di mantenimento in termini di farmaceutica, diagnostica e ricoveri non solo per le cure. Non vanno dimenticate le necessità socio sanitarie, strumento indispensabile nelle fasce avanzate dell'età dove si danno risposte non soltanto alle patologie croniche, ma anche ad aspetti sociali come la solitudine"



