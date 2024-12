Cipess, Morelli '3,3 miliardi per sanità in Liguria'

"Il Cipess ha deliberato il riparto del Fondo sanitario nazionale 2024, destinando circa 3,3 miliardi alla Liguria". Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli sottolineando l'incremento "di oltre 100 milioni di euro rispetto al 2023".

Il senatore della Lega, ricordando che del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2024 ammonta circa 133 miliardi, dunque 5 miliardi in più rispetto all'anno precedente, ricorda "lo sforzo che sta facendo" il suo esecutivo per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, "puntando su un sistema sanitario che garantisca equità, qualità e tempestività nella risposta alle necessità sanitarie. C'è ovviamente ancora molto da fare per offrire ai nostri cittadini una sanità efficiente, ma con questo stanziamento - conclude Morelli - il Governo ha voluto ribadire il proprio impegno a investire nella sanità è investire nel futuro del nostro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA