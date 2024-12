Cena di Natale solidale al Monastero dei Santi Giacomo e Filippo

Il cibo come veicolo di condivisione e inclusione è stato il cuore della cena solidale organizzata ieri sera presso il Monastero dei Santi Giacomo e Filippo, frutto della rinnovata collaborazione tra Fondazione Auxilium e Fondazione Cif Formazione. Protagonisti della serata sono stati i giovani allievi del terzo anno del corso di ristorazione, promosso dalla Fondazione Cif. Sotto la guida dello chef e docente Lorenzo Ostrogovich, i ragazzi hanno preparato una cena di Natale di alta qualità, servita con professionalità e dedizione a 50 persone che si rivolgono ai servizi di Fondazione Auxilium.

La serata è stata occasione per abbattere le barriere, creando un clima di autentica condivisione e accoglienza dovuto anche alla partecipazione dell'arcivescovo di Genova Tasca che ha portato il suo saluto.

"Anno dopo anno questa collaborazione tra Fondazione Auxilium e Fondazione Cif Formazione consolida la premura e l'attenzione verso le persone del Monastero dei SS. Giacomo e Filippo - ha spiegato Emanuele Barisone, direttore Fondazione Auxilium -. Ci preme, infatti, tenere al centro la persona e non ridurla al suo bisogno: la cena preparata e servita dagli allievi del corso di Ristorazione ha appunto la capacità di esaltare questo aspetto, di far sentire i commensali come persone attese, da servire con cura nelle preparazioni e nel servizio ai tavoli" "Iniziative come questa rispecchiano pienamente il nostro approccio formativo, saldamente basato su principi etici e morali e orientato a favorire la crescita dei giovani, sia sul piano professionale, che personale e relazionale, anche grazie alla collaborazione in rete con altri soggetti del territorio" ha detto Giacomo Costa Ardissone, presidente di Fondazione Cif Formazione. "Questa serata, organizzata insieme a Fondazione Auxilium, ha infatti permesso ai nostri ragazzi di applicare le competenze acquisite durante i corsi, ma anche di ricordare il valore della comunità e l'importanza di prendersi cura gli uni degli altri".



