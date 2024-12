Arpal cerca un'imbarcazione per il monitoraggio del Mar Ligure

Arpal ha pubblicato un bando europeo a procedura aperta per l'acquisto di una nuova imbarcazione da lavoro dedicata ai campionamenti marini.

Attraverso la piattaforma Sintel, utilizzata per le gare di e-procurement in Liguria e in altre regioni italiane, è possibile consultare e scaricare i documenti necessari per partecipare alla gara. "L'acquisto rappresenta un passo fondamentale per potenziare le attività di monitoraggio marino svolte dall'Agenzia, che attualmente si avvale di collaborazioni esterne e di alcuni gommoni. La nuova imbarcazione consentirà al personale tecnico del settore mare di raggiungere le dodici miglia nautiche dalla costa e di operare al largo per l'intera giornata, garantendo maggiore efficacia nelle misurazioni e nei campionamenti. Grazie ai fondi reperiti, tra cui contributi del Pnrr-Pnc, Arpal ha stanziato circa 300.000 euro (Iva esclusa) per dotarsi di un mezzo idoneo: un'imbarcazione di 8-10 metri con sovrastruttura, capace di trasportare almeno 8 persone e l'attrezzatura necessaria. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 16:00 del 30 gennaio 2025.



