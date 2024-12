Tour del Mei, ad Abu Dhabi fino al 19 dicembre

Prosegue il tour del Mei - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana ospitato all'interno del Villaggio Italia, l'esposizione mondiale itinerante e pluriennale interamente dedicata alle eccellenze del nostro Paese. Dopo le tappe di Buenos Aires, Los Angeles, Tokyo, New York, Singapore e Mumbai, è sbarcata il 17 dicembre ad Abu Dhabi dove resterà sino a domani, 19 dicembre, per poi rimettersi in viaggio direzione Doha dal 22 al 25 dicembre.

Anche ad Abu Dhabi, nel grande schermo allestito al centro del Villaggio Italia saranno proiettati i video spot gestuali di Luca Vullo, ambasciatore della gestualità italiana nel mondo con sottotitoli in lingua inglese, laddove l'italiano è unicamente rappresentato dai gesti. Lo spot del Mei che vede come testimonial Luca Vullo, in maniera semplice ed efficace utilizzando quella gestualità che ci rende famosi nel mondo, invita a visitare il Museo genovese. I video sono realizzarti da Santoro Comunicare. Oltre agli spot di Vullo, saranno proiettate, in collaborazione con Rai Italia alcune storie emblematiche dell'emigrazione italiana negli Emirati.



