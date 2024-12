Vale Lp e Lil Jolie sono le prime artiste a conquistare il palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore.

Durante la trasmissione Sarà Sanremo, su Rai1, il duo ha vinto la sfida diretta contro Mew (con il brano Oh my God).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA