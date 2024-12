Pozzi, omaggio alla Duse con una prova di teatro nel teatro

Elisabetta Pozzi che interpreta Eleonora Duse la quale, a sua volta, veste i panni di Adriana Lecouvreur. Tre grandi attrici appartenenti a tre epoche diverse in un curioso gioco di teatro nel teatro. Questo, in sintesi, il senso di 'Chi ha ucciso Adriana Lecouvreur', spettacolo proposto ieri sera al Modena, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, scritto, diretto e interpretato da Elisabetta Pozzi (coadiuvata per il testo da Francesco Biagetti) con i giovani attori del master della Scuola di Recitazione del teatro genovese. Il lavoro rientrava nelle celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse, organizzate dallo stesso Teatro con il Museo dell'Attore, custode del prezioso fondo documentario della grande attrice. Rifacendosi al copione originario utilizzato dalla Duse per la messa in scena nel 1893 di 'Adriana Lecouvreur' di Eugene Scribe e Ernest Legauvè, Elisabetta Pozzi costruisce un interessante piece nella quale si intrecciano riflessioni della illustre attrice e capocomica del passato con il testo stesso del dramma, in una efficace commistione di tragedia e di commedia: divertenti, ad esempio, le prove di memoria della compagnia, assente la Duse che raramente vi partecipava, preferendo studiare la sua parte in camerino e poi integrarla con quella degli altri direttamente davanti al pubblico per garantirsi la necessaria "naturalezza". E di forte tensione gli interventi della Duse, sia quando incarna Adriana (il celebre monologo contro la rivale in amore) che quando è se stessa e medita sul suo ruolo, la sua missione di ricercatrice della verità. Un testo, insomma, quello della Pozzi, ricco di spunti e restituito teatralmente con efficacia narrativa. La bravura e la maturità scenica della Pozzi non si discutono naturalmente, ma accanto a lei lavorano assai bene tutti i giovani (Francesco Biagetti, Anna Bodnarchuck, Nicoletta Cifariello, Lorenzo Crovo, Bianca Mei, Davide Niccolini, Adriano Paschitto, Alfonso Pedone, Dalida Toscanelli,, Federica Trovato, Lorenzo Scarpino, Yulia Shapoval) che al termine dello spettacolo hanno ricevuto il diploma finale del corso. Applausi calorosi, repliche fino al 22 dicembre.



