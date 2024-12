Operario morto, la rabbia dei colleghi e Genova paralizzata

Uno striscione bianco con scritto 'basta morti sul lavoro! ci siamo rotti il ca..o' e i new jersey di un vicino cantiere a bloccare lungomare Canepa a Genova. E' questa la protesta dei lavoratori portuali che dopo l'incidente mortale della scorsa notte al porto hanno deciso di scioperare per 24 ore e si sono radunati davanti al varco Etiopia del porto di Genova.

La rabbia dei lavoratori è alta: "non puoi uscire di casa e non tornare più dalla tua famiglia, è inaccettabile", dicono i colleghi della vittima".

Il traffico è bloccato nel ponente e le ripercussioni si sono subito estese a tutto il resto della città, con code su tutto il nodo autostradale di Genova e gravi disagi in particolare al casello di Genova Ovest e dell'aeroporto.



