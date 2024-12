Operaio muore schiacciato, lutto e sciopero in porto Genova

(v. '++ Operaio muore schiacciato...' delle ore 8,13) Il terminal Psa del porto di Genova, dove è avvenuto l'incidente mortale, spiega che poco "prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Pra': per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo.

L'impatto ha provocato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo". Tutti i lavoratori coinvolti sono operatori della Compagnia Unica.

Le Autorità stanno conducendo le indagini per verificare le dinamiche dell'incidente e hanno richiesto i test del caso al conducente del mezzo.

I dipendenti del terminal e tutto il management si stringono al dolore della famiglia: il porto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore a seguito del grave incidente.



