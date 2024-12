Operaio morto: Piciocchi, cordoglio a nome giunta Comune Genova

"A nome della giunta comunale esprimo cordoglio per la morte del 52enne nel terminal portuale di Pra' , questa mattina. Ci stringiamo ai familiari della vittima e preghiamo per i colleghi feriti, che possano al più presto fare ritorno a casa". Lo dichiara il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi.

"La tragedia di questa mattina - dichiara l'assessore al Porto Francesco Maresca - non può lasciarci indifferenti: molto ancora dobbiamo fare per garantire il massimo della sicurezza sul lavoro in particolare in ambito portuale perché tragedie come queste non si ripetano mai più. In previsione dello sviluppo delle nostre infrastrutture a mare è necessario che si faccia un approfondimento sulle misure che possano mettere in sicurezza un settore occupazionale ed economico di primaria importanza per la città e per la Nazione".

Il consiglio Comunale ha osservato un minuto di silenzio.





