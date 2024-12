Operaio morto: Cassibba, 'sicurezza sia sempre priorità'

OPERAIO MORTO SUL LAVORO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CASSIBBA: "MINUTO DI SILENZIO IN SALA ROSSA ATTO DOVEROSO" "Questa mattina il Consiglio comunale di Genova ha aperto la sua seconda giornata dedicata al bilancio con un minuto di silenzio per l'operaio che, questa notte, ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro nel Porto di Pra'. Un atto doveroso, condiviso con tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che ci ricorda, ancora una volta, che sicurezza e il rispetto per la vita di chi lavora devono essere sempre al primo posto. Ci stringiamo, con profondo cordoglio, ai familiari della vittima ai quali vanno le più sincere condoglianze per questa terribile perdita".

Così il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba alla notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita un lavoratore del Porto di Pra'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA