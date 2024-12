Operaio morto, a gennaio gli stati generali del lavoro portuale

Entro un mese l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale convocherà gli Stati generali del lavoro portuale per parlare prima di tutto di sicurezza. È quanto emerge dall'incontro chiesto e ottenuto dai segretari dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, Enrico Poggi, Mauro Scognamillo e Roberto Gulli, al commissario dell'Adsp Massimo Seno in seguito all'incidente mortale al terminal Psa Pra'. L'autorità convocherà inoltre, in tempi più stretti, anche la commissione sicurezza. Seno ha aperto l'incontro esprimendo il cordoglio dell'Autorità portuale per il decesso del lavoratore.

"Il commissario ci ha ascoltati e la reazione è stata positiva con la proposta di convocare gli Stati generali del lavoro portuale per mettere tutti gli attori attorno a un tavolo per ottenere un risultato - dichiara Poggi -. La risposta che i lavoratori devono avere è sulla sicurezza prima di tutto, abbiamo la volontà, l'utopia di sconfiggere gli incidenti. Serve una regia che parta da Genova ma coinvolga anche il Governo.

Significa investimenti mirati con l'obiettivo di aumentare la sicurezza del lavoro in banchina, ricambio generazionale, formazione e ottenere dal Governo l'esigibilità di strumenti come il riconoscimento del lavoro usurante e gli incentivi all'esodo inseriti nel contratto nazionale di lavoro ma mai diventati operativi".

Sul piatto i sindacati hanno messo anche alcune richieste operative concrete: "più ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito e più libertà di movimento all'interno della zona portuale per dare una copertura maggiore a un porto che lavora 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno", rimarca Scognamillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA