Istat, 60% dei liguri non ha letto un libro cartaceo nel 2023

Sono 573 mila i liguri oltre i 6 anni che hanno letto almeno un libro cartaceo nel 2023, il 40% della popolazione, 175 mila i lettori di ebook o libri online (12,2%) e 31 mila di audiolibri (2,2%). Il 60% dei liguri oltre i 6 anni non ha letto nemmeno un libro cartaceo nel corso dell'anno. È il quadro emerso dall'ultimo rapporto dell'Istat sulle 'Statistiche culturali nell'anno 2023'.

Oltre centomila liguri leggono nel contempo libri cartacei e in formato digitale: sono 465mila i lettori di solo libri cartacei, 74 mila quelli di solo ebook o libri online, 111 mila usano più dispositivi per la lettura. Le persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali nel 2023 si attestano al 47,1% nel Nord Ovest e nel Nord Est, al 43,6% al Centro, al 28,4% al Sud e al 28,6% nelle Isole.

Le librerie attive in Liguria a fine 2022 sono 130, in calo dell'8,4% rispetto alle 142 del 2019.



