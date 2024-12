Entro gennaio Acea partner privato di Rivieracqua a Imperia

Tra il 30 dicembre e metà gennaio del 2025 il Gruppo Acea diventerà ufficialmente partner privato di Rivieracqua, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Imperia. Rivieracqua resterà socio di maggioranza con il 52% del capitale sociale, Acea Acqua acquisirà il 48%. A gennaio sarà nominato il nuovo consiglio d'amministrazione composto da tre membri di nomina pubblica tra cui il presidente e due di nomina privata tra cui l'amministratore delegato. Rivieracqua diventa quindi una società mista pubblico-privata con Acea, aggiudicataria della gara del valore di oltre 1 miliardo per diventare partner, che sarà titolare della concessione fino al 2042.

È la scadenza emersa stamani nella sala consiliare della provincia di Imperia all'assemblea dei soci.

"Sono soddisfatto perché è stato un percorso lungo e difficile, Acea è il socio perfetto per portare tranquillità finanziaria, tecnica e gestionale", commenta l'amministratore unico di Rivieracqua Giuseppe Torno. In merito al pagamento dei creditori Torno annuncia che "il prossimo 30 dicembre Acea farà il versamento e tra il 30 e il 31 dicembre inizierò a pagare i debitori".

"I prossimi passi, a brevissimo, saranno quelli amministrativi per creare la società, costituire il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale - spiega l'amministratore delegato di Acea Acqua Francesco Buresti - Il percorso si concluderà a metà di gennaio, dopodiché entreremo operativamente".

"Concludiamo una vicenda difficile - dichiara il sindaco, presidente della provincia e commissario dell'Ato idrico di Imperia Claudio Scajola - l'obiettivo è avere una nuova società di distribuzione e acquisizione dell'acqua in grado di fornire servizi complessivi per il ciclo delle acque dopo tanti anni di sofferenze".



