Camera Commercio Riviere Liguria, 3 milioni a imprese nel 2025

Sarà di 3,5 milioni il plafond di risorse che la Camera di Commercio Riviere di Liguria nel 2025 metterà a disposizione per interventi finalizzati a promuovere l'economia locale e lo sviluppo delle imprese. È il dato principale emerso dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio camerale riunitosi stamani a Savona a Palazzo Lamba Doria.

I principali ambiti di intervento saranno il turismo e la cultura finanziati con 828 mila euro, il supporto al sistema produttivo del territorio e lo sviluppo delle filiere, in particolare filiera agroalimentare ed economia del mare con 773 mila euro, la digitalizzazione con 543 mila euro, l'orientamento al lavoro e alle professioni con 320 mila, l'internazionalizzazione delle imprese con 413 mila, lo sviluppo d'impresa con 320 mila, l'informazione economica con 90 mila, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile con 203 mila e i servizi anagrafico-certificativi e tutela della legalità con 58 mila.

Al piano triennale degli investimenti sono stati destinati 4,8 milioni per l'acquisto della nuova sede della Spezia e 1,3 milioni per la manutenzione straordinaria degli immobili. "Siamo in linea con quanto programmato all'inizio dell'attuale consiliatura camerale - sottolinea il presidente Enrico Lupi -.

L'ente mette in campo anche per il 2025 un cospicuo plafond di risorse finanziarie per svolgere al meglio l'azione di sostegno alle imprese dei propri territori".

Nella riunione odierna il Consiglio camerale ha inoltre nominato i nuovi revisori dei conti. Il nuovo collegio, che resterà in carica dal 19 dicembre 2024 fino al 18 dicembre 2028, è così costituito: componenti effettivi: Ruggero Reggiardo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, Giorgio Maria Tosi Beleffi, designato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (componente effettivo), Mara Bertaina designata dal Ministro dell'economia e delle finanze (componente supplente). Poiché il terzo revisore effettivo non è stato ancora designato dal presidente della giunta della Regione Liguria il Consiglio ha infine stabilito di nominare la dottoressa Bertaina quale componente effettivo, in attesa della nomina di competenza regionale.



