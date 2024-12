Accoltellò ragazzo a testa e schiena, arrestato

Nelle prime ore della mattina di venerdì 7 dicembre scorso, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute a Rivarolo, per la segnalazione della presenza in strada di un giovane che era stato ferito da alcune coltellate che lo avevano raggiunto alla schiena e alla testa.

Immediatamente hanno avuto inizio le indagini da parte della Squadra Mobile, per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e indentificare gli autori. Gli accertamenti hanno permesso di chiarire che la vittima del ferimento era intervenuto, insieme ad alcuni amici, per tentare di sedare un litigio tra due fidanzati, ma in tutta risposta aveva ricevuto, da parte di un ragazzo di origini tunisine, alcune coltellate, di cui una a pochi centimetri dal volto.

Le indagini, nel giro di alcune ore, hanno portato a identificare il presunto autore, un ventenne tunisino già noto perché arrestato negli mesi scorsi, sempre dalla Mobile, come presunto autore di una rapina aggravata in centro città.

Nei confronti dell'indagato la Procura ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio, provvedimento che è stato eseguito nella giornata di ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA