++ Calcio: Genoa, nuovo azionista di maggioranza è Dan Sucu ++

L'imprenditore rumeno Dan Sucu è il nuovo azionista di maggioranza del Genoa. Il patron del Rapid Bucarest tramite un proprio veicolo di investimento ha sottoscritto per intero l'aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento, che l'assemblea degli azionisti aveva approvato sabato scorso. Sucu è noto soprattutto per essere il fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania con oltre 2.200 dipendenti. E' investitore di riferimento nel comparto immobiliare e dal 2022 ha un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar.



