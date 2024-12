Uccise la moglie, a processo immediato ex comandante di navi

Giudizio immediato per Gian Paolo Bregante, l'ex comandante di navi 72enne che a settembre ha ucciso la moglie Cristina Marini a Sestri Levante (Genova). Il processo inizierà il 20 maggio. Bregante, difeso dagli avvocati Sara Bellomo e Paolo Scovazzi, nelle scorse settimane ha ottenuto gli arresti domiciliari.

L'uomo, dopo avere sparato alla moglie, aveva chiamato i carabinieri. Aveva sostenuto di averla uccisa perché lei non voleva curare la depressione. Questo, secondo il suo racconto, avrebbe comportato un peggioramento delle sue condizioni rendendola sempre più insofferente e aggressiva.

"Non avevo mai pensato di ucciderla, al massimo in quest'ultimo anno ho pensato un paio di volte di darle uno schiaffo. Non so cosa mi è successo, alla fine sono esploso", le sue parole davanti al giudice dopo l'arresto. Il giudice aveva scritto che l'ex comandante aveva ucciso "in preda a un raptus".

Il processo si svolgerà davanti alla Corte d'assise di Genova presieduta da Massimo Cusatti perché l'omicidio è aggravato dal legame di parentela.



