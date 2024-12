Svelato il logo di 'Liguria Regione Europea dello Sport 2025'

È stato svelato nel Palasport di Genova, durante la decima edizione dei 'Gazzetta Sports Awards', il logo ufficiale di 'Liguria Regione Europea dello Sport 2025', il prestigioso riconoscimento assegnato a Regione Liguria dall'associazione Aces Europe. Tra i protagonisti della cerimonia la ginnasta italiana Alice D'Amato, oro olimpico nella trave ai Giochi di Parigi.

Il logo rappresenta la Liguria in tre modi: descrittivo con il pittogramma che ricorda nella sua forma l'inconfondibile profilo della Regione, cromatico adottando colori come l'azzurro dell'acqua e del cielo, il verde dei parchi e i toni caldi tipici dei tramonti incantati sul mare, figurativo attraverso il movimento ad onda, chiaro riferimento al mar Ligure ma anche alle colline che in quello stesso mare si specchiano.

"Lo sport per la Liguria è una risorsa straordinaria, volano economico ed elemento di promozione del territorio - sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Perciò oltre che per l'immenso valore storico, culturale, morale e valorizzazione di un sano e corretto stile di vita, abbiamo sempre e con determinazione puntato sullo sport e sulle manifestazioni sportive, e vogliamo continuare a farlo anche in futuro". "Il logo descrive al contempo le bellezze paesaggistiche e la profonda vocazione sportiva del nostro territorio", commenta l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

Il logo sarà presente in tutte le iniziative e gli eventi sportivi patrocinati da Regione Liguria nel corso dell'anno.

Comparirà anche in tutte le aree sportive che saranno realizzate e inaugurate entro aprile dai Comuni beneficiari dei contributi pubblici previsti dal bando regionale per l'allestimento di aree attrezzate all'aperto.



