Sanremo, a febbraio manifestazione d'interesse per Festival 2026

"I tempi devono essere necessariamente brevi, chi farà il Festival di Sanremo nel 2026 non potrà venire a saperlo soltanto pochi mesi prima, un timing non posso averlo, anche se sarebbe mia intenzione confezionare la procedura per la manifestazione d'interesse, più o meno contemporaneamente alla prossima edizione del Festival a febbraio 2025". Lo dichiara il sindaco di Sanremo Alessandro Mager al Teatro del Casinò a margine della presentazione di 'Sarà Sanremo'.

Il primo cittadino è intervenuto sulla recente sentenza del Tar, che obbliga il Comune a indire una gara per individuare il partner della manifestazione, a partire dall'edizione del 2026, non essendo possibile per legge l'affidamento diretto alla Rai.

"Le prospettive sono di attendere la decisione del Consiglio di Stato - aggiunge Mager - che non credo possa intervenire in tempi brevissimi e quindi sicuramente lavoreremo, come Comune, per predisporre una manifestazione di interesse".

"Da avvocato, rispetto le decisioni dei giudici anche quando non le condivido come in questo caso. Abbiamo dato incarico ai nostri legali di ricorrere al Consiglio di Stato e rivendichiamo la correttezza delle precedenti amministrazioni", ha aggiunto.



