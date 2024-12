Rina al lavoro per la ferrovia che unirà Emirati Arabi e Oman

Rina, gruppo di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, è stato selezionato da Hassan Allam Construction e dalla sua controllata Kortech per supportare il progetto Hafeet Rail, la ferrovia di oltre 300 chilometri che collegherà gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman.

Rina, in qualità di system integrator, garantirà l'integrazione dei vari sottosistemi ferroviari, inclusi segnalamento, telecomunicazioni e tecnologie operative. Inoltre, la società supervisionerà l'applicazione del sistema di segnalamento del progetto basato sullo European Train Control System (Etcs) di livello 2, uno dei sistemi più avanzati al mondo per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le operazioni.

Hafeet Rail collegherà Abu Dhabi e Sohar, città dell'Oman nella regione di al-Baṭina, consentendo il trasporto di persone e merci in soli 100 minuti. I treni passeggeri raggiungeranno velocità superiori ai 200 km/h, mentre sarà possibile trasportare fino a 15.000 tonnellate di merci in un unico viaggio. Grazie alla nuova ferrovia, gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman rafforzeranno la propria posizione di hub logistici a supporto di vari settori.

"La consolidata esperienza di Rina nell'integrazione di sistemi ferroviari rappresenta un elemento chiave per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente di questa infrastruttura", afferma Andrea Raffetti di Rina. "Nel progetto Hafeet Rail, il nostro compito - aggiunge - è assicurare che tutti i sottosistemi operino in perfetta sinergia, offrendo prestazioni affidabili e senza interruzioni. L'obiettivo è soddisfare le stringenti specifiche, assicurando i più alti standard di sicurezza e il successo operativo di questo rilevante progetto".





