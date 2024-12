Rigassificatore, scontro in Consiglio Liguria e rinvio a gennaio

Polemica in Consiglio Regionale sulla questione del rigassificatore a Savona. La maggioranza ha presentato un proprio ordine del giorno scatenando le critiche dell'opposizione che aveva proposto un documento unitario per bloccare il progetto. La discussione è stata rinviata al 7 gennaio.

Secondo Roberto Arboscello del Partito Democratico il centrodestra ha evitato una presa di posizione chiara contro il rigassificatore. "Il personalismo di Vaccarezza ha sconfessato Bucci, impedendo al Consiglio di opporsi nettamente al trasferimento della Golar Tundra a Savona-Vado. Avevamo chiesto di sospendere tutto e convergere su un odg condiviso, ma ci è stato impedito".

Uno dei punti contestati è la richiesta della maggioranza, di nominare un commissario "competente e conoscitore del territorio savonese". Andrea Orlando, deputato del Pd, ha commentato: "Se il rigassificatore non si vuole fare a Savona, che senso ha scegliere un commissario savonese? È un elemento contraddittorio che va chiarito".

Dopo la richiesta di sospensione del dibattito, le parti hanno concordato di rinviare la questione al 7 gennaio.

"Speriamo di arrivare a una decisione chiara e condivisa", ha aggiunto Arboscello. Orlando ha espresso dubbi sulla figura del commissario, temendo che questa scelta possa riaprire la strada al progetto originario del governo: "Serve chiarezza anche sulla possibile abolizione del commissario o, almeno, sull'esclusione di figure legate alla Regione Liguria".



