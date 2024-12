Regione, opposizioni chiedono voto aula contro Rigassificatore

In Consiglio regionale è stato presentato un ordine del giorno dalle opposizioni per impegnare la giunta a prendere tutte le misure per evitare lo spostamento del rigassificatore a Savona Vado. "Porteremo in aula un ordine del giorno sul tema del rigassificatore perché crediamo che dopo le parole servano i fatti. Siamo contenti che il presidente Bucci abbia invertito la rotta a parole riconoscendo come ha detto lui 150 volte che il rigassificatore non deve andare a Vado. Ma noi non riteniamo sufficienti le dichiarazioni e per questo chiediamo sia preso un atto formale da parte del consiglio regionale e che venga quindi votato e sottoscritto da tutti i capi gruppi oggi un ordine del giorno che impegni il presidente e la giunta a prendere tutte le misure necessarie a impedire lo spostamento del rigassificatore" ha spiegato Roberto Arboscello (Pd), vicepresidente del consiglio regionale, a margine di una conferenza stampa indetta prima dell'inizio della seduta odierna del consiglio regionale.

Le opposizioni presenteranno in aula un odg per impegnare il presidente e la giunta a trasformare in atti le parole dette sulla promessa di non spostare a Savona il rigassificatore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA