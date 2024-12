Parata di stelle per i Gazzetta Sports Awards in scena a Genova

Decima edizione per i 'Gazzetta Sports Awards' nella cornice del rinnovato Palasport di Genova.

Da Julio Velasco, il ct campione olimpico con le azzurre della pallavolo eletto allenatore dell'anno, ad Alice D'Amato, genovese e medaglia d'oro alla trave che si è esibita con la collega Manila Esposito. Dalle ragazze d'oro a Parigi della spada fino all'Inter come squadra dell'anno. La serata di Genova ha incoronato le regine e i re dello sport 2024 con i protagonisti di Parigi a farla da padroni. Donna dell'anno è Alice D'Amato, uomo dell'anno è Jannik Sinner.

Premi anche per l'Atalanta, exploit dell'anno e alla rivelazione la mezzofondista Nadia Battocletti mentre Promessa dell'anno il lunghista Mattia Furlani. Presentata dal giornalista Pierluigi Pardo ha visto alternarsi sul palco anche l'editore di Rcs, Urbano Cairo, che ha ricordato tra i premi di questi dieci anni quello consegnato a Sinisa Mihajlovic, scomparso proprio oggi due anni fa, e il direttore della Gazzetta dello Sport, Barigelli, che ha incoronato 'leggenda dell'anno' il tecnico campione del mondo 2006 Marcello Lippi.

Tra i più applauditi, ma collegato in video, Sinner con il boato del pubblico quando è apparsa la sua immagine. E la squadra azzurra di tennis ha ricevuto il premio per l'impresa dell'anno che hanno ritirato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, con i due capitani azzurri Tathiana Garbin e Filippo Volandri.

A conquistare il Premio Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è stata infine la Pro Recco Waterpolo. La serata sarà trasmessa in differita sabato sera in seconda serata su La7.





