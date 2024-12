Orlando, faremo associazione liste regionali per Comunali Genova

"Venerdì annunceremo che le liste che mi hanno sostenuto si trasformeranno in un'associazione per tenere un rapporto con il civismo, ma non lanciamo nessuna campagna elettorale". Così Andrea Orlando, che ieri ha annunciato di rinunciare al seggio parlamentare per restare in Consiglio regionale in Liguria, riguardo a una riunione in programma venerdì con le forze del centrosinistra per gettare le basi per la campagna per le comunali di Genova di primavera.

"Il passaggio di venerdì è molto semplice, noi abbiamo messo insieme una coalizione, delle idee, una serie di relazioni con la città che costituiscono una base, secondo me, di partenza per la sfida - ha spiegato stamani Orlando a margine del Consiglio -. Le vogliamo mettere a disposizione di chi dovrà lavorare, le forze politiche genovesi, nella costruzione di una candidatura e di un programma. Insomma, non buttare via quello che di buono abbiamo realizzato e provare a partire da lì".

"Contemporaneamente - ha aggiunto Orlando - annunceremo che le liste che mi hanno sostenuto si trasformeranno nelle province in un'associazione che cercherà di dare una mano a tenere un rapporto con il civismo. Dovrei ricordare che la somma delle due liste che mi hanno sostenuto fa intorno al 7%, quindi è una forza complessivamente consistente. Questo sarà lo scopo, non lanciamo nessuna campagna elettorale, proviamo a non disperdere quello che di buono si è realizzato e metterlo a disposizione del percorso che dovrà iniziare".

"Non credo che ci sarà una lista che si chiamerà Orlando, credo che ci dovrà essere una lista che raccolga il lavoro fatto in queste elezioni regionali e lo metta a disposizione di quello che sarà il candidato del centro-sinistra".



