Falso olio taggiasco, indagati i titolari di un'azienda a Savona

I titolari di un agriturismo nella zona di Albenga (Savona) sono accusati di aver venduto oltre 18.000 litri di olio comunitario spacciandolo come italiano al 100% taggiasco. La frode è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Savona che nell'ambito dell'indagine ha contestato inoltre la cessione in nero di olio d'oliva per 230 mila euro e un'evasione fiscale di mezzo milione.

Le indagini hanno permesso di appurare come l'impresa avesse acquistato ingenti partite di olio di oliva comunitario vendendolo imbottigliato ed etichettato con simboli e riferimenti al 'made in Italy', nonché all'indicazione geografica protetta Igp riferibile all'olio taggiasco.

I titolari dell'azienda sono stati segnalati all'autorità giudiziaria che, condividendo il quadro investigativo fornito dalla Fiamme gialle, ha rinviato a giudizio i presunti responsabili che dovranno essere giudicati dal Tribunale di Savona con l'accusa di frode nell'esercizio del commercio.





