Conti, 'Tony Effe? Il mio compito è selezionare canzoni'

"Il mio compito è selezionare canzoni, ognuna di queste 30 è meritevole di essere cantata su quel palco, ogni canzone ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati. Tony Effe lascerà tutti a bocca aperta. Ognuno deve e può dire ciò che prova". Lo ha detto Carlo Conti, sulle polemiche nate dalla presenza di Tony Effe tra i 30 Big in gara a Sanremo.

"Sono in linea con le riflessioni fatte da Carlo, ma la considerazione più profonda è che il festival è una gara canora.

Tony Effe ha presentato una canzone che nulla ha a che vedere con frasi sessiste", ha aggiunto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento di Prime Time della Rai.



