Ciannamea, brano di Tony Effe è bello, a Sanremo spiazzerà tutti

"Il testo della canzone è molto bello, spiazzerà veramente tutti, perché sia come genere musicale, sia come testo, sarà veramente molto interessante e particolare". Così il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea a margine della presentazione di 'Sarà Sanremo' commenta la partecipazione al Festival di Sanremo del rapper Tony Effe, recentemente escluso dal Capodanno di Roma per i contenuti ritenuti sessisti, misogini e anche violenti delle sue canzoni.

Sul rischio che l'alto numero di concorrenti possa allungare i tempi della diretta, Ciannamea afferma: "Bisogna anche sottolineare che forse è un bene avere tanti cantanti al Festival, considerato che ci sono tante proposte sia a livello qualitativo che quantitativo di grande interesse per la musica italiana".



