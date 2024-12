Anche presidente Liguria Bucci al Quirinale da Mattarella

Si è svolto oggi al Quirinale l'incontro per lo scambio degli auguri di Natale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle istituzioni, dei partiti politici e della società civile.

Tra i partecipanti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha seguito il discorso del presidente della Repubblica sullo stato dell'arte della democrazia in Italia e un augurio per essere all'altezza delle responsabilità e per costruire il bene comune e affrontare le sfide del Paese e del mondo, costruendo un rapporto solido tra le Istituzioni.

"Il presidente Mattarella rivolgendosi ai sindaci, ai presidenti di Regione e agli amministratori, - dichiara Bucci - ha ribadito il valore della collaborazione tra livelli istituzionali perché solo attraverso il dialogo e il rispetto reciproco possiamo affrontare le sfide del nostro tempo per un'Italia più forte ed equa. È stata un'occasione molto significativa per riaffermare l'importanza del radicamento locale delle istituzioni, in un quadro di unità nazionale".





