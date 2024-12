Al via la maratona del Consiglio comunale di Genova sul bilancio

Tre giorni di sedute di consiglio comunale quasi no-stop a Genova, dalle 9 alle 23, da oggi a giovedì per evitare di discutere e votare la più delicata delle pratiche - il bilancio - nel mezzo del periodo natalizio. Si è partiti, anche quest'anno, con una cascata di ordini del giorno, 800 da parte della minoranza e un centinaio della minoranza, e con il saluto dell'aula ai due nuovi assessori Ferdinando De Fornari e Enrico Costa. Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha spiegato che le giornate di oggi e domani saranno dedicate all'esposizione degli ordini del giorno e ha illustrato le tempistiche riservate a ciascun gruppo in base a numero di documenti e numero di consiglieri. Ad esempio, il Pd, con 187 odg depositati, avrà 8 ore di tempo. Il M5s con 275 ordini del giorno, ma un solo consigliere, 2 ore. 2 ore anche per i rossoverdi, con 138 odg. Il gruppo Misto avrà 3 ore per esporre 146 ordini del giorno.

Più contenuti i numeri dei documenti presentati dalla maggioranza: la più prolifica è la Lega, che si presenta con 31 ordini del giorno e ha a disposizione 35 minuti. Giovedì mattina inizierà, in teoria, la votazione dei documenti per passare poi alle delibere: i gruppi avranno 10 minuti ciascuno per la dichiarazione di voto.

A inizio di seduta la segreteria generale ha spiegato di avere individuato l'inammissibilità di alcuni ordini del giorno e ha proposto alcune modifiche degli stessi o, in altri casi, la trasformazione in emendamenti.

Intanto ecco i selfie scattati da alcuni consiglieri con Alberto Pandolfo, il dem che presto andrà in Parlamento al posto di Andrea Orlando, che ieri ha annunciato che resterà in consiglio regionale. Lo scranno di Pandolfo a Tursi sarà occupato dall'ex assessore Gianni Crivello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA