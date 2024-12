Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 - secondo dati dell'Ingv - è stata avvertita in provincia di Imperia, alle 22.22 e 44 secondi. Al momento non risultano danni, ma alcune chiamate sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco per richiesta di informazioni. Il sisma si sarebbe verificato in mare aperto a una profondità di 9 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA