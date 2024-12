Sanremo, primo vertice su ordine e sicurezza pubblica in Comune

Il Festival di Sanremo, previsto dall'11 al 15 febbraio 2025, entra nella sua fase operativa.

Stamani, infatti, a Palazzo Bellevue, sede del Comune matuziano, si è riunito il primo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo. Oltre al sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, erano presenti i vertici delle forze dell'ordine e delegazioni degli enti interessati, tra cui la Rai. Il vertice è durato oltre un'ora ed è stato anche l'occasione per presentare il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi. È stato, invece, rimandato il sopralluogo in centro.

Si è anche parlato del calendario della rassegna "Tra palco e città" ovvero delle manifestazioni collaterali al Festival, che coinvolgeranno le vie e le piazze di Sanremo. Un pacchetto di eventi che dovrebbe ricalcare le orme dell'anno scorso.

A quanto risulta, inoltre, non c'è stato alcun cenno sulla questione giudiziaria riguardante la sentenza del Tar Liguria, che obbliga il Comune di Sanremo, dall'edizione 2026 del Festival, a bandire una gara pubblica per individuare il partner dell'evento, senza più l'affidamento diretto alla Rai. Sentenza contro la quale comunque è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Il lavoro del Comitato entrerà nel vivo nelle prossime settimane, dopo la presentazione dei vari piani operativi legati alla manifestazione, tipo quello sanitario o della sicurezza.





