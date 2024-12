Governatore Bucci a Savona incontra sindaci e industriali

È iniziata questa mattina a Palazzo Sisto la visita del presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Savona. Si tratta del primo degli incontri programmati da Bucci sul territorio a cui ne seguiranno altri per fare il punto sulle principali tematiche. Oggi Bucci è stato accolto alle 9 dal sindaco Marco Russo per un confronto dettagliato sulle priorità e le sfide future della città. A cominciare dal no netto, come già ribadito più volte, al rigassificatore. Dopo una passeggiata nel centro storico, il presidente Bucci si è spostato nella sede dell'Unione Industriali di Savona, incontrando insieme all'assessore regionale all'Energia Paolo Ripamonti, i rappresentanti degli industriali e i player economici della provincia.

La mattinata si è conclusa nella sala consiliare della Provincia di Savona, dove il presidente Bucci ha ascoltato in plenaria i sindaci del Savonese. Tra i temi emersi nella mattina: nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle già esistenti, lo sviluppo della portualità dei porti di Savona-Vado, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'ambiente, la sostenibilità e l'area di crisi complessa.

"Tre sono per noi le priorità che affronteremo da subito - ha ribadito Bucci - le infrastrutture, la sanità, il lavoro. Tutto quello che è connesso a questi macro temi avrà la massima priorità". Per quanto riguarda il sistema sanitario, il presidente della Regione Liguria ha detto che "serve una sanità dei 15 minuti, cioè ospedali di comunità raggiungibili in questo lasso di tempo. E' questo l'unico modo per garantire un'alta qualità della vita in Provincia di Savona. A questo proposito serve un grande presidio territoriale: non bisogna chiudere nulla, ma distribuire le strutture sul territorio, per avere molteplici accessi e indirizzare i cittadini nel luogo migliore.

Anche il casello per l'ospedale San Paolo è da inserire tra le priorità infrastrutturali, come l'autostrada Carcare - Predosa".

Nel pomeriggio Bucci sarà in Val Bormida, prima nella biblioteca civica di Cairo Montenotte e poi in visita alle principali aziende dell'area di crisi complessa del savonese, in particolare quelle realtà recentemente colpite dal maltempo.





