Gdf Spezia sequestra 65 kg di botti illegali

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia, anche in vista delle imminenti feste natalizie, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio al fine di contrastare la vendita di giochi pirotecnici illegali e pericolosi. In un recente intervento, sono stati infatti sequestrati 65 kg di artifizi pirotecnici, contenenti oltre 10 kg di polvere pirica, e si è proceduto alla denuncia di una persona per l'illegale detenzione di materiale esplodente. In particolare, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno individuato un garage sito presso una palazzina di Vezzano Ligure, all'interno del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 252 pezzi di artifizi pirotecnici, tra cui materiale ad alto potenziale esplosivo, artigianalmente confezionato e privo di etichettatura e marcatura CE (bombe carta, cipolle e petardi), conservato all'interno di scatole di cartone poste, tra l'altro, nei pressi di alcuni motocicli contenti carburanti all'interno dei serbatoi. Il garage oggetto dell'intervento è risultato essere nella disponibilità di un quarantaseienne residente a Vezzano Ligure, gravato da precedenti penali e di polizia, che è stato denunciato a piede libero alla Procura della Spezia.





