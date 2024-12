Entra a casa di una sconosciuta e tenta violenza, arrestato

E' entrato nella casa di una donna sconosciuta e ha tentato di violentarla. L'uomo, 37 anni originario del Bangladesh, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia.

La vicenda risale alla notte tra venerdì e sabato ed è avvenuta a Genova. La vittima, 62 anni, era sola in casa quando in piena notte si è svegliata ritrovandosi davanti l'uomo nudo.

La donna ha iniziato a urlare ed è scappata dalla vicina.

Quest'ultima, dopo averla fatta calmare, ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'aggressore completamente nudo nascosto nel giardino del condominio.

Secondo quanto ricostruito, il trentasettenne ha trovato le chiavi di riserva che la donna teneva nascoste in un anfratto vicino al portone condominiale. Così è entrato nella casa. I poliziotti hanno trovato nell'abitazione della vittima i vestiti dell'uomo e dentro una tasca le chiavi.

Dai controlli al terminale è emerso che il trentasettenne ha già due precedenti: è stato arrestato una volta nel 2021 per violenza sessuale e una seconda volta un mese fa, sempre per violenza sessuale e violazione di domicilio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA