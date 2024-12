Benvenuti (Culmv) 'servono assunzioni e ricambio generazionale'

La Culmv, la Compagnia unica dei lavoratori portuali genovesi, chiuderà l'anno con una crescita delle giornate lavorate del 3,5% rispetto al 2023, circa 197 mila invece delle 185 mila dello scorso anno. "Stanno aumentando i picchi di lavoro e fatichiamo a coprire le richieste, anche se le giornate non sono ancora tornate ai livelli del 2022" spiega il console della Compagnia unica lavoratori portuale Antonio Benvenuti intervenendo all'incontro su "Porto di Genova: volano occupazionale primario per il nostro territorio.. e non solo!" nello spazio di Music for peace con il segretario generale della Filt-Cgil Genova Enrico Poggi, Marco Sanguineri responsabile della direzione pianificazione e sviluppo dell'Adsp del Mar ligure occidentale e Beppe Costa, presidente della sezione terminal operators di Confindustria Genova. "Dobbiamo poter assumere per coprire i picchi di lavoro crescenti e fare un ricambio occupazionale - dice Benvenuti - Siamo 981 con una serie di persone escluse dal lavoro operativo, non idonee ad una serie di attività, e l'età media è alta (513 hanno più di 50 anni). C'è bisogno di un ricambio generazionale e per questo serve subito l'organico porto, per sapere cosa fanno i terminalisti del porto di Genova: se pensano di assumere personale e quanto, per poter definire anche il nostro organico. Sicuramente siamo già sotto, per cui è necessario poter accedere ai pensionamenti e far entrare giovani". Il ricambio generazionale è una necessità per tutto il porto, rilancia Enrico Poggi, ma per la Culmv la questione è più urgente. "Il porto ha forte capacità di attrarre giovani - premette -. E la fascia più elevata di età necessita un intervento forte di ricambio. Qualcosa si è mosso, ma ad esempio per la Compagnia è necessario riconoscere il lavoro usurante: lavorare 365 giorni all'anno con tutte le condizioni meteo è logorante. Per poter procedere serve la fotografia della situazione con le previsioni dei terminalisti, il piano dell'organico del porto". Lo schema è pronto, assicura Sanguineri, che per risolvere la questione dei lavoratori "inabili" quelli che non possono più fare lavori pesanti in banchina, pensa ad "una sorta di economia circolare all'interno del porto, per cui quelli che non hanno più idoneità fisica possano trovare altre mansioni in cui lavorare". Sul ricambio generazione pieno accordo anche da parte di Beppe Costa: "il costo maggiore lo avremo se non lo facciamo".



