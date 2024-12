100 anni fa nasceva Alberto Lupo, il primo divo tv

Alberto Lupo, uno dei protagonisti della storia della televisione e della radio italiana, attore, presentatore e interprete di poesie e canzoni memorabili, nasceva esattamente cento anni fa, il 19 dicembre 1924 a Genova.

Rai Cultura lo ricorda dedicandogli un documentario della serie In scena, in onda in prima visione assoluta, giovedì 19 dicembre alle 21.15 su Rai 5.

Per più di una generazione di italiani Alberto Lupo è stato la voce, suadente, calda, di un attore affascinante e garbato che, passando per il teatro, il cinema, il varietà televisivo e la canzone, raggiunse una vastissima popolarità tra gli anni Sessanta e Settanta. Il documentario di Monica Onore ne racconta la storia professionale e personale attraverso materiali di archivio e interviste appositamente realizzate ad amici e colleghi, fra i quali Lino Banfi, Valeria Fabrizi e Roberto Chevalier. Lo sceneggiato televisivo La cittadella consacrò Alberto Lupo con la messa in scena della prima storia di un camice bianco sul piccolo schermo, mentre il mitico varietà Teatro 10, con la sua memorabile sigla Parole Parole, interpretata da Alberto Lupo e Mina, rappresenta un'altra pietra miliare della tv italiana. Con il giallo Un certo Harry Brent, trasmesso nel 1970, Alberto Lupo incollò davanti alla televisione 19 milioni di telespettatori; questi sono solo alcuni dei capolavori di cui si parla nel documentario di In scena, visibili per intero su RaiPlay. Un patrimonio a disposizione di tutti.

Muore di infarto il 13 agosto 1984 a San Felice Circeo a soli 59 anni.



