Prima multa a Genova per violazione delle norme in base al nuovo codice della strada entrato in vigore oggi. La polizia stradale ha sanzionato un automobilista di 36 anni beccato al volante con il cellulare. Le sanzioni rafforzate prevedono il ritiro della patente con sospensione da 15 giorni a due mesi e sanzione pecuniaria maggiorata.



