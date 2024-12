Morto l'ex parroco di Diano Castello

E' morto ieri sera all'età di 48 anni per una malattia il sacerdote Silvano Dematteis, originario di Diano Marina, ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, in provincia di Imperia. Era molto apprezzato per la sua funzione pastorale e per le sue conoscenze musicali che aveva messo al servizio della diocesi, ma il suo nome era emerso nelle cronache giudiziarie nel 2020, quando a Cervo venne trovato in possesso di due grammi di droga e denunciato alla prefettura. Fu sospeso dal vescovo da tutte le funzioni per la seconda volta.

Un anno prima, lo stesso sacerdote era stato portato al pronto soccorso a Cremona in stato confusionale durante una gita scolastica con alcuni studenti di Alassio. In seguito a quell'episodio, in cui sembra che avesse fatto uso di stupefacente, il vescovo Giacomo Borghetti gli aveva già tolto gli incarichi pastorali sottoponendolo a un percorso terapeutico. I problemi giudiziari e di salute gli impedirono poi di tornare a celebrare messa nelle funzioni pubbliche.

"Esercitava privatamente - dice all'Ansa il vescovo di Imperia e Albenga, Giacomo Borghetti -. Siamo addolorati, la perdita di un sacerdote di 48 anni non fa piacere, ma il signore è sicuramente con lui e la fede ci incoraggia".



