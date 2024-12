Ferrovie, da gennaio lavori per 65 milioni su Pisa-La Spezia

Lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione di Rfi sulla linea ferroviaria Pisa-La Spezia. L'intervento, investimento complessivo di 65 milioni, partirà il prossimo 7 gennaio, mentre la conclusione è prevista per il 27 giugno 2025. In cantiere l'installazione del nuovo sistema Ermts, il rinnovo dei binari, la manutenzione straordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta (Lucca) e la nuova configurazione della stazione di La Spezia Migliarina.

Inoltre, Rfi fornirà assistenza alla realizzazione del sottopasso in stazione di Viareggio (opera programmata dall'amministrazione comunale) e della nuova viabilità in località Madonna dell'Acqua (a cura della Provincia).

Nel dettaglio, tra Viareggio ed Arcola dal 7 gennaio al 27 giugno 2025 (durante le ore diurne) saranno avviati i cantieri per realizzare l'Ertms (European railway traffic management system), il sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni, finanziato con risorse del Pnrr.

Inoltre, dal 7 gennaio al 30 aprile tra Massa e Sarzana (durante le ore notturne) saranno rinnovati 13 chilometri di binario. Contestualmente lavori nella stazione di La Spezia Migliarina per migliorare la gestione dei treni 5 Terre Express, che prevedono la realizzazione di un nuovo binario tronco centralizzato ed elettrificato, di un marciapiede rialzato e l'implementazione dei sistemi per le informazioni in stazione.

Per consentire l'operatività dei cantieri diurni, spiega il gruppo Fs in una nota, dal 7 gennaio al 27 giugno, la circolazione dei treni dal lunedì al venerdì tra le stazioni di Massa Centro e Viareggio si svolgerà a binario unico dalle 9,30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 13.30 mentre dalle 10.30 alle 12.30 sarà interrotta. Nelle località interessate dai cantieri notturni, sarà invece istituita durante tutti i giorni della settimana una riduzione di velocità a 40 km/h con la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA