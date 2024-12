Ex capogruppo M5S in Regione Liguria 'disiscritto' dal movimento

L'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Liguria nella scorsa legislatura Fabio Tosi si è disiscritto dal M5S. Lo rende noto lui stesso via social commentando "l'ultima riunione regionale del M5S Liguria con appena una quarantina di persone presenti, tra qualche mese arriveranno ad avere numeri paragonabili ad un'assemblea condominiale". Tosi, consigliere regionale pentastallato per due legislature consecutive, è stato un esponente storico del M5S in Liguria divenendo capogruppo dal 2020 dopo l'addio al movimento dell'ex candidata alla presidenza della Regione Alice Salvatore. Alle ultime elezioni regionali si è ricandidato nella lista 'Liguri a testa alta per Orlando' a sostegno del candidato presidente del campo largo Andrea Orlando, ma non è stato eletto. "Mi dicono che per le prossime elezioni amministrative di Chiavari (Genova) il M5S sosterrà un importante esponente della Lega tramite una lista civica per mascherarsi. Buone cose", commenta provocatoriamente Tosi.





