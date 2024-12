Elezioni Genova, Azione 'campo largo non è scontato'

In vista delle elezioni comunali a Genova "Azione ritiene che non sia consequenziale alle elezioni regionali in Liguria riconoscere a qualcuno il ruolo di federatore locale della coalizione, che non solo ad oggi non è tutta rappresenta in Consiglio regionale, ma anche non è scontata né esiste a priori, in assenza di un programma, di un metodo chiaro e partecipato per la scelta del candidato sindaco e della squadra di governo che dovrebbe sostenerlo". Così la segretaria regionale di Azione Liguria Cristina Lodi in una nota ribadisce che il 'campo largo' non è scontato alle elezioni comunali di Genova nel 2025.

"Con un punto e a capo per Genova, avendo un sistema elettorale diverso dalla Regione, si è aperta una nuova fase politica - dichiara Lodi -. Ad oggi non è avvenuta la presentazione ufficiale di una rosa di nomi se non le solite indiscrezioni che sono comparse sulle testate giornalistiche evidenziando conflitti 'dietro le quinte" del Pd e non una strategia o personalità che risultino capaci di interpretare anche i presupposti popolari, repubblicani e liberali del nostro partito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA